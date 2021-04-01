Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила видео с интервью экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 31 марта сообщила в своем Instagram Лара Трамп, которая брала у президента то самое интервью и потом разместила его на своей странице в социальной сети.

«В связи с тем, что мы заблокировали официальные аккаунты Дональда Трампа, весь контент, размещенный от его лица, будет также удален», — написано в сообщении от представителей Facebook, которое получила Лара Трамп.

«И вот так мы попали в «1984» Оруэлла», — прокомментировала инцидент ведущая.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не отрицает, что вновь может баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Об этом он сообщил в эфире онлайн-шоу The Right View, которое ведет его невестка Лара Трамп.