Приштина, , 07:06 — REGNUM Министр окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры Косово Либурн Алиу 15 апреля провел встречу со специальным представителем Евросоюза в крае Томашем Шуньогом.

Как сообщает албанское новостное Telegrafi, в ходе встречи обсуждались проекты развития дорожной инфраструктуры, в том числе железнодорожной, а также проблемы безопасности на дорогах. Стороны выразили готовность сотрудничать ради повышения эффективности управления отходами и энергией, а также переход на возобновляемые источники энергии.

Напомним, Евросоюз остается главным инвестором в транспортную систему Западных Балкан, к которым относится к Косово. Существенный вклад вносит также Китай. Планируется восстановление железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной.

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