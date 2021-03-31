Белград, , 23:50 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович совершил двухдневный официальный визит в Италию и 31 марта проведет ряд встреч в парламенте в Риме. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович проведёт встречу с председателем комиссии по иностранным делам сенатором Вито Петрочели, председателем комиссии по иностранным и европейским делам Палаты депутатов Пьером Фасино, а также с председателем парламентской группы дружбы Сербия-Италия Паоло Руссо.

Затем глава сербского МИД обратится к членам комиссии по иностранным и европейским делам Палаты депутатов.

В рамках двухдневного визита в Италию Селакович встретится с главой итальянского МИД 1 апреля, а затем — с государственным секретарем по европейским делам в кабинете премьер-министра Италии Винченцо Амендолой.