Анкара, , 23:48 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 31 марта резко отреагировали на использование фразы «движение Гюлена» при упоминании организаций ФЕТО в докладе по правам человека, опубликованном США 30 марта 2020 года. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Отчет о защите прав человека в Турции, подготовленный в 2021 году, по-видимому, был написан на основе неясных утверждений источника, далеких от объективности, и содержит необоснованные претензии и предвзятые комментарии к нашей стране», — отметили в МИД Турции.

По словам представителей МИД Турции, организации ФЕТО являются виновниками попытки военного переворота 15 июля в Турции. Поэтому, по их мнению, тот факт, что эти организации в докладе названы «движение Гюлена», показывает, что США до сих пор не понимают «турецкую оправданную борьбу с этой террористической организацией, игнорируют конкретные доказательства, которые мы раскрыли в отношении этой террористической организации».

«Претензии в контексте наших антитеррористических операций в Сирии — неприемлемы. Несмотря на то, что эти утверждения безосновательны, они постоянно повторяются. С другой стороны, примечательно, что относительно террористической организации — Рабочая партия Курдистана, упомянутой в докладе в контексте различных нарушений прав человека, не указываются совершённые ею террористические акты в отношении сирийцев и предпринимаемые ею шаги, нарушающие территориальную целостность Сирии», — подчеркнули в МИД Турции.

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