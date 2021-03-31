Вологда, , 23:33 — REGNUM Вовлечение детей в протестные акции и суициды станет частью концепции защиты детства, к разработке которой приступили в Вологодской области.

Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, документ, разработку которого инициировала уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова, объединит все направления, связанные с обеспечением безопасности детей и подростков, и станет своеобразным руководством для родителей, педагогов, представителей органов власти в целях своевременного реагирования на возникающие угрозы.

«В прошлом году вопреки нормам законодательства зафиксированы новые вызовы, связанные с информационной безопасностью. В частности, вовлечение детей в протестные акции, в групповые суициды. Набирает обороты кибербуллинг, когда происходит травля детей в соцсетях. В каждом из таких случаев необходимы дополнительные меры по информированию детей, родителей, педагогов», — пояснила Смирнова.

Инициативу поддержал губернатор Олег Кувшинников.

«Гибель наших детей при различных обстоятельствах — это катастрофа. Очень важно добиваться безопасного нахождения несовершеннолетних вне учебных заведений. В этой связи всегда много вопросов, но безопасность, наверное, один из самых основных, — отметил губернатор. — Разработать Концепцию безопасности детства в Вологодской области поручу областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностейСергей Рыбальченко предложил ввести возрастную идентификацию детей в соцсетях.