На Вологодчине разработают концепцию защиты детства
Вологда, 31 марта, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Вовлечение детей в протестные акции и суициды станет частью концепции защиты детства, к разработке которой приступили в Вологодской области.
Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, документ, разработку которого инициировала уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова, объединит все направления, связанные с обеспечением безопасности детей и подростков, и станет своеобразным руководством для родителей, педагогов, представителей органов власти в целях своевременного реагирования на возникающие угрозы.
Инициативу поддержал губернатор Олег Кувшинников.
Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностейСергей Рыбальченкопредложил ввести возрастную идентификацию детей в соцсетях.