София, , 23:33 — REGNUM В министерстве иностранных дел Болгарии 30 марта ответили на ноту протеста МИД Северной Македонии из-за видео евродепутата Ангела Джамбаски с названием «Македония — это Болгария».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Софии назвали видео неадекватным и подчеркнули, что оно не выражает официальной точки зрения болгарского руководства.

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«Болгария не имеет территориальных претензий к другим государствам», — говорится в заявлении МИД страны.

При этом в Софии не преминули напомнить, что видео-обращение Джамбаски было опубликовано спустя три дня после того, как таможенная служба Северной Македонии не разрешила ввоз нескольких сотен экземпляров сборника болгарских народных песен в страну, при том что в Скопье не ответили на требования объяснений болгарского МИД.

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