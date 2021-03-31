Приштина, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти в сопровождении министра экономики Артане Ризванолли провел встречу с послом Венгрии в Косово Ёжефом Бенже.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравил Курти с заступлением на пост и подчеркнул, что Косово — важный партнер Венгрии, и оно может рассчитывать на ее помощь в реализации общих целей, в том числе на пути евроинтеграции и либерализации визового режима с Евросоюзом.

В ответ Курти подчеркнул, что Венгрия стала одним из первых государств, выступивших в поддержку независимости Косово и выделил инфраструктуру и образование в качестве двух сфер, в которых сотрудничество между двумя республиками развивается наиболее интенсивно.

Так, Венгрия оказывает Косово в реализации плана по созданию канализационной сети, которое должно быть полностью завершено к 2025 году, а также предоставляет стипендии студентам из Косово.

Стороны договорились в дальнейшем поддерживать тесные контакты.

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