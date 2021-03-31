Москва, 31 марта 2021, 23:19 — REGNUM На Ближнем Востоке Турция самостоятельно не может нарастить своего влияния, заявил 31 марта научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Никита Филин в интервью «Журналистской правде».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30−31 марта состоялась конференция Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».
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