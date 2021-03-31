Скопье, , 23:21 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 31 марта заявил, что отношения с Болгарией достигли минимального уровня, однако есть потенциал для возвращения к нормальному взаимодействию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, среди причин ухудшения двусторонних отношений Османи назвал несколько нот протеста, направленных Болгарией в МИД страны.

При этом политик подчеркнул, что начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз соответствует интересам Софии. Днем ранее глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что 83% населения Болгарии не согласны, чтобы переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз начались до заключения соглашения об урегулировании противоречий.

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