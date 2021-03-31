Москва, 31 марта, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Министерство финансов России намерено предложить на аукционах во II квартале 2021 года облигации федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на триллион рублей. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

«Плановый объём размещения ОФЗ во II квартале 2021 года — 1000 млрд рублей по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ориентировочный объём размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 100 млрд рублей, сроком от 5 до 10 лет включительно — 500 млрд рублей, сроком от 10 лет — 400 млрд рублей.

Всего Минфином запланировано провести 13 аукционных дней, первый из них назначен на 7 апреля.

Напомним, ранее сегодня Минфин завершил I квартал размещением ОФЗ на общую сумму почти 355 млрд рублей, что стало рекордным показателем для одного аукционного для с ноября минувшего года. Всего за I квартал ведомство разместило на аукционах ценные бумаги на 774,4 млрд рублей.