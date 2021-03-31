Скопье, , 23:20 — REGNUM В среду, 31 марта, в Северной Македонии началась массовая вакцинация населения в возрасте старше 77 лет от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, для вакцинации используются препараты производства британской фармацевтической компании AstraZeneca, 24 тысячи доз которого прибыли в страну 28 марта посредством международного механизма COVAX. Вакцинация проходит в трех пунктах в Скопье и в девяти других городах.

Ранее часть вакцин планировали использовать для иммунизации ряда категорий государственных служащих — полицейских, педагогов, работников МВД, суда и прокуратуры и т.д., однако после обмена опыта с минздравами Германии и Канады было принято решение не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации лиц старше 60 лет, поскольку были выявлены неоднократные случаи сворачивания крови после вакцинации этой возрастной группы.

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