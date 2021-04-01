Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $22 млрд от армии США, сообщает 31 марта Associated Press со ссылкой на пресс-службу армии.

Указывается, что теперь корпорация займется созданием гарнитур дополнительной реальности для солдат. Технология будет базироваться на очках смешанной реальности HoloLen, ранее разработанных компанией для видео игр и развлекательной индустрии.

Представители Пентагона описали запланированную программу, как некую систему, которая должна помочь солдатам научиться ориентироваться на местности и выявлять угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона.