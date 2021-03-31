Архангельск, , 22:58 — REGNUM В Центре судоремонта «Звездочка» (Архангельская область) завершили операцию по выгрузке активной зоны ядерного реактора с подводного обитаемого аппарата АС-31 («Лошарик»).

"В целях восстановления и возвращения в состав Военно-морского флота РФ АС-31 в марте была завершена операция по выгрузке активной зоны реактора с аварийной спецподлодки. Она продолжалась около месяца», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 Года в Баренцевом море при проведении батиметрических измерений морского дна и придонных районов на борту «Лошарика» произошёл пожар, в результате чего погибли 14 моряков-подводников. Реактор подлодки при пожаре не пострадал.