Москва, , 22:57 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 31 марта выявлено 487 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 487 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

По данным Минобороны, за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 45 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 258 человек.

Сообщается также, что добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» на сегодняшний день прошли уже около 408 тысяч российских военнослужащих.