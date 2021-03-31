Москва, , 22:55 — REGNUM Сегодня, 31 марта, пресс-служба Евролиги объявила в своем твиттере, что московский ЦСКА стал первым клубом в истории соревнования, одержавшим 400 побед.

Напомним, что вчера подопечные Димитриса Итудиса со счетом 86:74 обыграли «Зенит» в гостях. Таким образом, «армейцы» одержали свою юбилейную победу и гарантировали себе участие в плей-офф.

ЦСКА стал участником Евролиги в 2001 году и с того момента завоевал восемь чемпионств, в общей сложности проведя 523 встречи (400−123).