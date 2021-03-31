Москва, , 22:51 — REGNUM В среду, 31 марта 2021 года началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсомар» Виктор Потуремский отметил, что конкурс «Лидеры России» «состоялся».

"Это конкурс работающий и эффективный, и то, что он повторяется и развивается — это очень хорошо. Более того, как социолог, я могу сказать, что мы уже обнаруживаем позитивное отношение ‑ и к самой идее, и к самому конкурсу, на уровне общественного мнения. Поэтому можно заключить, что конкурс «Лидеры России» — один из самых успешных проектов эффективных кадровых лифтов», — подчеркнул Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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