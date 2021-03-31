Москва, 31 марта 2021, 22:51 — REGNUM В среду, 31 марта 2021 года началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан президентом России Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на заседании наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсомар» Виктор Потуремский отметил, что конкурс «Лидеры России» «состоялся».
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