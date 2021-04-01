Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена «по-тихому» переправляет средства на помощь Палестине, что идет вразрез с политикой экс-президента страны Дональда Трампа, который перекрыл практически все каналы гуманитарной помощи палестинцам. Об этом 31 марта сообщает Associated Press.

С тех пор, как Байден занял офис Белого дома, США отправили в Палестину примерно $100 млн, лишь мала часть из которых предалась огласке.

Администрация сообщила 25 марта, что отправила $15 млн на нужды сообществ в Газе, чтобы помочь им бороться с пандемией коронавируса. Днем позже, не делая публичных заявлений, Белый дом поставил Конгресс в известность, что отправит в Палестину еще $75 млн в целях помощи экономике, а также для возобновления «доверительных отношений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байденаразрабатывает план по возобновлению отношений с Палестиной. В частности, Белый дом намерен содействовать созданию независимого палестинского государства.

По их данным, план пока находится на начальном этапе разработки. Однако уже известно, что Белый дом намерен отказаться от политики предыдущей администрации, которая уделяла большое внимание интересам Израиля.