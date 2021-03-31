Москва, 31 марта, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Российские военнослужащие и военные медики проведут гуманитарную акцию в сирийских провинциях Ракка и Хасеке. Об этом сообщил 31 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

Минобороны России Оказание гуманитарной и медицинской помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирии

«В целях оказания гуманитарной помощи населению Сирии российским центром по примирению враждующих сторон в период с 1 по 2 апреля спланировано проведение акции «Гуманитарный экспресс» в провинциях Ракка и Хасеке», — сказал он.

По информации Минобороны, российские военные медики окажут медицинскую помощь жителям населённых пунктов Телль-Тамер, Камишлия, Айн-Иса, Шейх-Хасан (Хавиджа), Метрас и Телль-Эс-Самен.

Кроме этого, в рамках гуманитарных акций среди местных жителей будет распределено две тысячи продовольственных наборов общим весом более 15 тонн.