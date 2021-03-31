Анкара, 31 марта, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 31 марта объявил, что посетит город Шуша (Нагорный Карабах), который, по его словам, «был спасён от вторжения Армении». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган в очередной раз выразил поддержку Азербайджану, предупредив об этом страны Запада, которые, по его словам, «были на стороне Армении во время Нагорно-Карабахского конфликта».

Эрдоган также упомянул и о турках-киприотах в своей речи, заявив:

«Наша солидарность с турками-киприотами — важное условие поддержания братских отношений. Объединив наши силы, мы поможем туркам-киприотам получить то, что они заслуживают».

Напомним, кипрская проблема заключается в разделении острова Кипр на два государства (южный — «греческий» и северный — «турецкий»), одно из которых признано мировым сообществом, а другое — нет. Около 40% северных территорий Кипра объявили себя «Республикой Северный Кипр», признанной только Анкарой.