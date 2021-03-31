Москва, , 22:26 — REGNUM Стабильность на Ближнем Востоке и установление «нормальных отношений с Ираном» возможны, если в этом поможет Россия, заявил 31 марта министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш на сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».

Заявив, что Абу-Даби хотел бы «нормальных отношений с Ираном», несмотря на различие по ряду позиций и противоречия, Гаргаш сказал:

«Роль России очень важна для преодоления того разрыва, который существует между нами и Ираном. И здесь Россия может способствовать укреплению стабильности».

Что касается отношений Абу-Даби и Москвы, они, как отмечает эмиратский дипломат, «опираются на взаимное доверие».

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