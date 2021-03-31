Якутск, , 22:26 — REGNUM По итогам досрочных выборов 28 марта 2021 года на должность мэра города Якутска избран победитель второго конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Евгений Григорьев, который с 14 января 2021 года был исполняющим обязанности главы города. Его кандидатуру поддержали 44,27% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах.

Евгений Григорьев стал четвертым участником конкурса «Лидеры России», занявшим пост мэра. Ранее полуфиналист второго сезона конкурса Тимур Закирзянов был избран главой города Урая Ханты-Мансийского автономного округа, победитель второго сезона конкурса Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода, а полуфиналист третьего сезона конкурса Ильмир Газизов назначен на должность главы администрации города Учалы в Башкирии.

Одной из приоритетных задач для Евгения Григорьева на новой должности является строительство жилья для якутян.

«Курс, взятый Сарданой Авксентьевой по открытости городской власти, будет продолжен. В ближайшие годы мне и моей команде предстоит провести большую работу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, привести в нормативное состояние городские дороги, начать модернизацию инженерных сетей и всего коммунального комплекса. Сегодня мы сознательно завышаем себе планку в показателях национальных проектов с одной лишь целью — это повышение качества жизни наших горожан. Это та задача, которую я и моя команда будем решать в ближайшие пять лет», — сообщил журналистам глава Якутска.

Напомним, 26 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин поддержал запуск трека «Госуправление» в рамках четвертого конкурса «Лидеры России». Регистрация на этот трек стартовала 31 марта. Цель трека «Государственное управление» — выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.

«Я глубоко убежден, что сейчас в сектор госуправления должны приходить молодые люди. Созидательная энергетика, стремление к образованию и самообразованию, желание познавать лучшие мировые практики — позволит развивать нашу страну на новом качественном уровне. Я уверен, что победители конкурса «Лидеры России» и трека «Госуправление» в частности смогут с легкостью работать в любом субъекте федерации, решать самые сложные экономические и социальные задачи. Я хочу пожелать всем молодым людям, которые пройдут конкурс и будут получать новые знания и навыки, не боялись ставить для себя сложные задачи. Главное — чтобы их окружали надежные товарищи и единомышленники. С сильной командой любая задача по плечу!», — отметил победитель второго конкурса «Лидеры России», мэр Якутска Евгений Григорьев.

В треке «Государственное управление» смогут принять участие граждане РФ в возрасте до 55 лет с высшим образованием, а также имеющие управленческий опыт не менее двух лет. Наставниками конкурсантов будут известные государственные деятели страны высшие должностные лица регионов. Победители получат образовательные сертификаты, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти РФ, наставничество от известных государственных деятелей России.

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