Иваново, , 22:25 — REGNUM Девушка погибла при обрушении части кирпичной кладки здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного технического университета вечером 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Предварительно установлено, что вечером 31 марта на 20-летнюю девушку, проходившую по тротуару около здания бывшего учебного корпуса ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», обрушилась кирпичная кладка. Девушка погибла на месте.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшей 20-летней девушки.

«Поручаю правоохранительным органам провести максимально быстрое и открытое расследование по факту трагедии, которая случилась сегодня в городе Иваново», — заявил губернатор.