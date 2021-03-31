Эль-Кувейт, , 22:28 — REGNUM Премьер-министр Косов Альбин Курти 31 марта получил поздравительное письмо от премьер-министра Кувейта Сабаха Халеда Аль-Хамада Аль-Сабаха.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кувейтский министр поздравил Курти с заступлением на пост и пожелал ему успехов в выполнении своих обязанностей во имя реализации надежд и устремлений народа, а также высоко оценил тесные дружеские отношения между Косово и Кувейтом.

Премьер-министр Аль-Сабах выразил волю к развитию и консолидации взаимоотношений во благо народов Косово и Кувейта и во имя обеспечения процветания во всех сферах.

Партия Курти «Движение за самоопределение» набрала свыше 50% голосов на досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово. 22 марта парламент Косово утвердил кандидатуру Курти на пост премьер-министра.

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