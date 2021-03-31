Москва, , 22:11 — REGNUM Российская концепция коллективной безопасности набирает популярность на Ближнем Востоке, заявил 31 марта научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».

Наумкин «Наверное, государства ещё не созрели для того, чтобы принять эту концепцию, которая хорошо проработана российской дипломатией, но идея становится всё более популярной».

Напомним, текст российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива с комментариями был обнародован МИД РФ 23 июля 2019 года. Одним из принципов этой концепции является «продвижение к созданию системы безопасности осуществляется поэтапно, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем».

«В первую очередь, это касается борьбы с международным терроризмом, урегулирования иракского, йеменского и сирийского кризисов, реализации всех договорённостей по проблеме иранской ядерной программы», — сказано в документе.

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