Москва, 31 марта 2021, 22:11 — REGNUM Российская концепция коллективной безопасности набирает популярность на Ближнем Востоке, заявил 31 марта научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».
Напомним, текст российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива с комментариями был обнародован МИД РФ 23 июля 2019 года. Одним из принципов этой концепции является «продвижение к созданию системы безопасности осуществляется поэтапно, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем».
«В первую очередь, это касается борьбы с международным терроризмом, урегулирования иракского, йеменского и сирийского кризисов, реализации всех договорённостей по проблеме иранской ядерной программы», — сказано в документе.
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