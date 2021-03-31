Нью-Йорк, США, , 22:07 — REGNUM Власти американского штата Нью-Йорк легализовали продажу и употребление марихуаны в немедицинских целях. Соответствующий закон подписал 31 марта губернатор штата Эндрю Куомо.

Теперь жителям штата разрешено хранить для личного пользования до 85 граммов каннабиса, а также употреблять марихуану в общественных местах, за исключением мест, где запрещено курение табака.

Предполагается также, что с 2022 года продажа марихуаны на территории штата начнёт осуществляться в специализированных магазинах.

Таким образом, Нью-Йорк стал уже 15-м американским штатом, легализовавшим употребление марихуаны. Власти штата ожидают, что либерализация законодательства дополнительно принесёт местному бюджету до $350 миллионов в год, а также позволит создать от 30 до 60 тысяч новых рабочих мест.