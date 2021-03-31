Амстердам, , 22:13 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 30 марта совместно с министром сельского хозяйства, лесоводство и развития деревень Фетоном Пеци провел встречу с послом Нидерландов в Косово Царин Лоббезу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лоббезу поздравил Курти с заступлением на пост и одобрил решение политика вакцинироваться от COVID-19, чтобы стать примером для граждан.

Глава правительства обсудил с дипломатом состояние агропромышленности в Косово. Стороны согласились, что Косово нуждается в новом подходе к производству и поддержке производителей. Курти подчеркнул, что республика нуждается в тесном сотрудничестве с институтами высшего образования для фермеров с целью повысить продуктивность труда в сельском хозяйстве.

Лаббезу рассказала политику о проектах, которые правительство Нидерландов намерено реализовать в сфере животноводства и молочного производства Косово. Стороны выразили волю и готовность к продолжению сотрудничества.

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