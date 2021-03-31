Владимир, , 21:56 — REGNUM Осужденный блогер Алексей Навальный получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСИН.

Отмечается, что меры взыскания к осужденному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

«При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня, Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По каждому случаю с Алексеем Навальным проводились разъяснительные беседы. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным при отбывании лишения свободы определены действующим законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения, уточняет ведомство.