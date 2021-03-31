Москва, , 21:45 — REGNUM Как человечество может продолжаться «только оффлайн», так и очные встречи гораздо лучше заочных, заявил 31 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».

Сказав, что «оффлайн работать лучше», глава МИД РФ пошутил: «По крайней мере, человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров принял участие в двухдневной конференции по проблемам Ближнего востока, которая завершилась сегодня, 31 марта.

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