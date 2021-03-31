Москва, , 21:39 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» производства Федерального научного центра имени Чумакова может поступить в гражданский оборот в начале апреля. Об этом сообщил 31 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Я думаю, что в первую декаду апреля она появится, первые партии уже будут доступны», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день вакцина проходит процедуру контроля качества, после проведённого анализа она начнёт поступать в оборот.

Вакцина «КовиВак» на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом 19 февраля. Производитель намерен выпускать до 10 миллионов доз препарата в год.