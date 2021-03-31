Вологда, , 21:37 — REGNUM В Вологодской области медсестрам, решившим переехать в сельскую местность, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Согласно постановлению правительства, специалисты, прибывшие на работу в удаленные и труднодоступные территории, получат по 750 тысяч рублей. Выплата для врачей и фельдшеров составит 1,5 млн рублей.

«Это действенный механизм повышения качества оказания медицинских услуг населению по месту жительства. В этом году за счет программ планируется привлечь на работу в сельскую местность не менее 30 врачей и 34 специалистов со средним медицинским образованием», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Антона Кольцова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области не хватает более 30 врачей и более 400 медиков со средним профессиональным образованием.