Вологда, 31 марта 2021, 21:37 — REGNUM В Вологодской области медсестрам, решившим переехать в сельскую местность, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Согласно постановлению правительства, специалисты, прибывшие на работу в удаленные и труднодоступные территории, получат по 750 тысяч рублей. Выплата для врачей и фельдшеров составит 1,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области не хватает более 30 врачей и более 400 медиков со средним профессиональным образованием.