Флорида, США, , 21:35 — REGNUM Сегодня, 31 марта, официальный портал НХЛ сообщил о заключении контракта между «Флоридой Пантерз» и голкипером молодежной сборной США Спенсером Найтом.

Сообщается, что соглашение несет характер новичка и рассчитано на три года.

Напомним, что голкипер был выбран «Пантерз» на драфте НХЛ-2019 под общим 13-м номером. На минувшем молодежном чемпионате мира 19-летний голкипер принял участие в пяти матчах, в которых одержал четыре победы и провел два матча на «ноль».