Приштина, , 21:40 — REGNUM Посол СШA в Косово Филип Коснетт 31 марта в ходе встречи с министром юстиции Косово Альбуленой Хаджиу заявил о своей приверженности сотрудничеству с Косово в деле борьбы с коррупцией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат назвал встречу с Хаджиу достаточно продуктивной.

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По словам Коснетта, существующие в Косово административные структуры нуждаются в реформации с целью укрепить «аполитическое обслуживание граждан».

В тот же день посольство США в Косово выступило с осуждением практиковавшегося прежними правительствами края проведения заседаний за рубежом.

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