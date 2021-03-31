Москва, , 21:31 — REGNUM Полузащитник молодежной сборной России по футболу Артем Голубев дал комментарий после поражения от команды Дании со счетом 3:0 в рамках группового этапа Евро-2021.

Сборная России провела три матча в групповом этапе, одержав одну победу и потерпев два поражения. Таким образом, с тремя очками на счету россияне заняли третье место в группе и вылетели с турнира.

«Эмоции плохие. Не выполнили нашу задачу — выйти из группы. Если лично брать свою игру, допустил две голевые ошибки, поплатились. Вот и все.

Я думаю, против Франции играли хорошо, просто детские ошибки допустили. И все, 2:0, уже тяжело отыграться», — рассказал полузащитник в эфире «Матч ТВ».