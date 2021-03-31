Аргаяш, Челябинская область, , 21:27 — REGNUM Жительницу села Аргаяш (Челябинская область) задержали после того, как она напала с ножом на мужа и ранила его в живот, сообщили 31 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 30 марта. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение от МВД, о том, что ножевое ранение нанесено в одной из квартир в Аргаяше по улице Садовой.

Как выяснилось, конфликт между супружеской парой вспыхнул во время распития спиртных напитков. «В какой-то момент женщина схватила нож, нанеся ему удар в область живота», — сообщили в силовом ведомстве.

Злоумышленницу, пожилую жительницу Аргаяша, передали в руки полиции для дальнейшего разбирательства, а её мужа госпитализировали с колото-резанным ранением.

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