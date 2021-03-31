Амстердам, , 21:25 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) уверено, что нету медицинских данных, доказывающих необходимость ограничений на использование вакцины AstraZeneca для разных возрастных групп. Об этом 31 марта сообщает CNN.

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Отмечается, что эксперты проанализировали разные случаи, чтобы выяснить, существует ли какой-либо фактор, делающий людей более предрасположенными к возникновению тромбов. Они не нашли никаких специфических факторов.

Данное сообщение получено после того, как Германия ввела ограничения на использование вакцины AstraZeneca для граждан младше 60 лет.

Ранее использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca было приостановлено и в Канаде среди населения младше 55 лет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.