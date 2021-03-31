Ярославль, , 21:15 — REGNUM В мэрии Ярославля опровергли информацию о возможном увольнении первого заместителя директора департамента городского хозяйства, Владимира Бобкова.

Мэрия Ярославля

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Дмитрий Батманов, «в департаменте городского хозяйства опровергают данную информацию».

Ранее несколько источников сообщили, что мэр Владимир Волков уволил Бобкова. Во время совещания он прервал доклад чиновника и потребовал его удалиться.

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