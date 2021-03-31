Минск, , 21:14 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии предоставил государственному телеканалу «ОНТ» материалы о своей деятельности по изобличению внешних и внутренних врагов. Вечером 31 марта состоялась премьера двухсерийного фильма «Операция КГБ «Манкурты». Шпионский детектив».

Согласно сценарию, КГБ провёл специальную секретную операцию, в ходе которой предатель из этого ведомства — подполковникАлексей Хралович «инициативно» установил связи с белорусскими оппозиционерами в Евросоюзе. Он продавал им архив с компроматом на высших должностных лиц в постсоветской республике.

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В пропагандистском фильме снялись председатель КГБ Иван Тертель и неназванные сотрудники этого же ведомства, а также пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонти другие официальные лица. По их версии, «сливы» вTelegram-канал Nexta — это следственный эксперимент, в ходе которого удалось провернуть «оперативную игру» и изобличить шпионскую сеть. Помимо содействия иностранным спецслужбам, эта сеть (в частности, «группа Сидоракина») якобы готовила теракты в Белоруссии.

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Особое внимание создатели фильма уделили тем, кто доставляет Александру Лукашенко озабоченность из-за рубежа. В частности, в фильме фигурирует руководитель Telegram-канал Nexta Степан Путило. Согласно сюжету, он тоже желает заполучить таинственный архив. При этом Путило находится в конфликте с бывшим замкомандира спецподразделения «Алмаз» МВД Белоруссии Игорем Макаром, однако передаёт ему ведение дел с Храловичем. Создатели фильма сделали акцент на конфликте между Путило и Макаром, их якобы установленными связями со спецслужбами США, Польши и других стран ЕС при возможном участии российской ФСБ.

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