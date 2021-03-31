Москва, 31 марта 2021, 21:10 — REGNUM Региональные бюджеты нуждаются в реструктуризации долгов из-за закредитоварнности, созданной по вине прежних местных властей, заявил 31 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании президента РФ с правительством.

Призвав поддержать региональные бюджеты, глава области сказал, что для регионов актуальна проблема реструктуризации коммерческой задолженности.

«Проблему нужно решать, бюджеты регионов нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую не сегодня, а многие годы назад».
Текслер

Челябинский губернатор добавил, что реструктуризация позволит «высвободить средства на достижение национальных целей развития».

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