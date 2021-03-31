История вопроса

Мировой экономический кризис 2008 года и резкое падение курса рубля в 2014-2015 годы отразились крайне негативно на экономике российских регионов. Причём, больше всего пострадали регионы с развитой металлургией, в частности, уральские, а также центра машиностроения. Регионы со слаборазвитой промышленностью и сельскохозяйственные «житницы» страны пострадали меньше, поскольку их бюджеты сильнее зависят от трансфертов из федерального бюджета. Тем не менее, и здесь застой в строительной сфере и банкротство некоторых предприятий обострили проблемы с выплатами зарплат работника