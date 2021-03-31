Москва, 31 марта 2021, 21:10 — REGNUM Региональные бюджеты нуждаются в реструктуризации долгов из-за закредитоварнности, созданной по вине прежних местных властей, заявил 31 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании президента РФ с правительством.
Призвав поддержать региональные бюджеты, глава области сказал, что для регионов актуальна проблема реструктуризации коммерческой задолженности.
Челябинский губернатор добавил, что реструктуризация позволит «высвободить средства на достижение национальных целей развития».
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