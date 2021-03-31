Скопье, , 21:12 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил в социальной сети Facebook, что то, что граждане страны пользуются медицинскими услугами вне страны, поскольку не могут получить их на родине, — это постыдно.

Венко] Филипче, что фотографии из Сербии, опубликованные на прошлой неделе, являются выражением солидарности, но это та солидарность, которую сербское государство проявило тысячам наших граждан». Стево Пендаровски «Я полностью согласен с заявлением министра [здравоохранения Северной Македонии, что фотографии из Сербии, опубликованные на прошлой неделе, являются выражением солидарности, но это та солидарность, которую сербское государство проявило тысячам наших граждан».

Также политик упрекнул Филипче в том, что тот не упомянул о роли Пендаровски в поиске вакцин по дипломатическим каналам.

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Заявление Пендаровски стало упреком в сторону непосредственно Филипче, однако СМИ воспринимают его как проявление неприятия президента, ярого сторонника интеграции Северной Македонии в НАТО, в отношении Сербии.

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Напомним, тысячи граждан Северной Македонии приезжают в Сербию, чтобы бесплатно привиться от COVID-19. Из-за того, что в Скопье слишком долго рассчитывали на помощь Запада в приобретении вакцин, вакцины прибыли в страну гораздо позже, чем в Сербию, и в куда более ограниченных объемах.

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