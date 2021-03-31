Москва, , 21:49 — REGNUM В отличие от Китая, Россия не выжимает максимум из возможностей, которые предоставляют кредиты в адрес развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя данные Всемирного банка, согласно которым Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых кредиторов развивающихся стран.

Связано этом, по мнению эксперта, с тем, что у большинства отраслей отечественной экономике низкая конкурентоспособность на мировом рынке.

«Нам, чтобы добиться успеха как стране, нужно поддерживать зарубежную экспансию российских компаний: давать им дешевые кредиты, а не кредитовать экономику ЕС и США, как это делается сейчас. У нас есть хорошие возможности в FMCG: газированные напитки, кондитерские изделия, косметика. Однако наша «Аленка» не может конкурировать в Китае с Mars или Nestle, а «Черноголовке» тяжело бороться с Pepsi, потому что у западных корпораций есть свои зарубежные заводы там. А ведь это большая добавленная стоимость, чем просто добыча нефти. Это также и мягкая сила. Но пока нам проще раздавать миллиарды, чтобы на них получать в лучшем случае миллионную выгоду», — сказал глава РАСПП.