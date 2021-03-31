Москва, , 21:46 — REGNUM Россия не проводит грамотной политики в части кредитования иностранных государств и финансирования собственной промышленной экспансии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя данные Всемирного банка, согласно которым Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых кредиторов развивающихся стран.

«Вообще у современной России есть проблемы с арифметикой госдолга. Например, дали Януковичу (Виктору, бывшему президенту Украины — прим. ИА REGNUM) 3 млрд долларов, Януковича свергли, новое правительство долг не признает», — привел пример глава РАСПП.

Главным ограничением России в части кредитования экспансии иностранных рынков является структура экономики, считает экономист.

«Сложно получать какие-то выгоды за рубежом, когда глобальная конкурентоспособность есть только в четырех-пяти отраслях: нефтегазовая промышленность, атомная промышленность, вооружения, сельское хозяйство, металлургия. Причем сейчас даже зарубежная экспансия металлургов очень вялая», — высказался собеседник ИА REGNUM.

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