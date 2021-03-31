Москва, 31 марта, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Свою истинную позицию по ситуации в Донбассе украинские власти скрывают от своих граждан, сообщил 31 марта полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

Комментируя очередные переговоры Контактной группы, российский дипломат сказал, что «традиционно» украинские представители не хотели обсуждать факты.

Грызлов «При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров».

В итоге Киев растерял остатки «политической репутации».