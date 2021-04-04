Москва, 4 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Петра Петровича Кагыкина (1912−1951), как и большинство воинов запаса, вновь призвали в июне 1941 года. Но на фронт он попал лишь в октябре 1942 г., до этого нес службу в пограничных войсках НКВД на Дальнем Востоке.

Петр Петрович Кагыкин

Сначала воевал стрелком, затем первым номером расчета противотанкового ружья. Был два раза ранен. После госпиталя зачислен в звании сержанта заместителем командира орудия в 1955-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк 40-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады в 3-й Ударной армии.

Был награжден орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени.

Петр Петрович отличился в ходе взятия Берлина. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, 28 апреля 1945 года он, находясь в составе штурмовой группы, одним из первых переправился через реку Шпрее. В тот же день в боях внутри здания Рейхстага, ворвавшись в один из подвалов, Кагыкин «совместно с сержантом Докиным уничтожил из автомата 12 солдат и 6 взял в плен». Два дня спустя он принял участие в водружении флага над Рейхстагом.

Через год после Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Петру Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» (№ 8966).

После войны жил и работал в селе Ленинском Еврейской автономной области, где ранее служил в погранвойсках.