Москва, , 10:30 — REGNUM Владимир Георгиевич Наливайко (1922−1997) не подлежал призыву. Талантливый молодой конструктор имел вполне законную «бронь» (освобождение от военной службы).

Владимир Георгиевич Наливайко

Тем не менее, юноша рвался на фронт и по окончании Свердловского пехотного училища начался его боевой путь от командира взвода до капитана, командира батальона 163-й стрелковой дивизии в 27-й армии.

В ходе Балатонской оборонительной операции (6−15 марта 1945 г.) батальон Владимира Георгиевича удерживал позиции вдоль на насыпи узкоколейной железной дороги, отражая немецкие танковые атаки. 15 марта 1945 года, на восьмой день боев, гитлеровцы нанесли мощнейший удар танками, однако бойцам Наливайко при непосредственном участии командира удалось отразить и его, уничтожив большое количество вражеских боевых машин. В строю батальона осталось менее половины личного состава. Но несмотря на тяжелые потери, утром следующего дня красноармейцы сами перешли в наступление и штурмом взяли хутор, захватив 2 бронетранспортера, танк и около десяти неприятельских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года комбату было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4959).

После окончания войны Владимир Георгиевич продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году в звании подполковника он был уволен в запас. Проживал и работал в Москве.

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