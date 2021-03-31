Москва, , 21:37 — REGNUM Кредитование Китаем других стран способствует развитию его собственной экономики и повышению благосостояния граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя данные Всемирного банка, согласно которым Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых кредиторов развивающихся стран.

«Риторика того, что не надо давать деньги за рубеж, потому что самим не хватает или не надо строить заводы за рубежом, когда в России есть безработица — это в пользу бедных. Вопрос в том, насколько эффективна внешняя политика», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В качестве примера грамотной кредитной политики по отношению к другим государствам он привел Китай, который кредитует экспансию своих транснациональных корпораций. Например, правительство той или иной страны берет деньги в долг у Китая на строительство порта, который нужен прежде всего Китаю для своей логистики. На эти деньги заемщик берет китайского строительного подрядчика, который привозит китайских инженеров, китайскую технику и использует китайские IT-решения. Это мультипликативно несколько раз прокручивает деньги, которые льются на мельницу китайской экономики и делают граждан КНР еще богаче, отметил экономист.

«У России исторически с глобальным империализмом дела не клеились, и кредиты обменивались на политическую лояльность. Например, Россия списала $30 млрд Кубе. Стоило ли финансировать плацдарм рядом с США? Наверное, в логике холодной войны — да, но решение списать долг в обмен на права для «Роснефти» и «Зарубежнефти» искать нефть и добывать ее на Кубе — это не совсем то, что нужно», — заявил глава РАСПП.

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