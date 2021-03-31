Элиста, , 20:50 — REGNUM В Калмыкии должность главного врача Яшалтинской районной больницы покинул Евгений Сарангов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

«Освободить Сарангова Евгения Мангитовича от занимаемой должности главного врача бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Яшалтинская районная больница» по инициативе работника (по собственному желанию)», — сказано в документе.

Из открытых данных следует, что Сарангов был назначен главврачом лечебного учреждения в марте 2020 года. В госпитале, развёрнутом на базе больницы, в течение всего периода пандемии оказывалась помощь пациентам с COVID-19.