Москва, , 10:20 — REGNUM Илья Елизарович Бармин (1916−1943) не укладывался в привычный, обывательский образ комиссара, не лишенного, впрочем, оснований. Наш герой не был простым пропагандистом и наряду с агитацией выполнял обычную для бойцов и офицеров тяжелую фронтовую работу.

Илья Елизарович Бармин

Но до того как стать младшим политруком (соответствует званию лейтенанта), Илья Елизарович успел освоить специальность механика-водителя и послужить сначала старшиной, а затем командиром роты ремонтно-восстановительного батальона в танковой дивизии.

На фронте Бармин воевал с первого дня. Участвовал в приграничных сражениях в Западной Белоруссии. 10 июля был тяжело ранен. Вернулся в строй в октябре 1941 г. в должности младшего политрука, командира танковой роты 28-й танковой бригады в 16-й армии. В тяжелейших оборонительных боях за Волоколамское шоссе под Москвой за два дня (16 и 25 ноября) экипаж Ильи Елизаровича уничтожил 19 танков противника, а также 7 противотанковых орудий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года младшему политруку было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 682).

Бармин не дожил до победы. Он без вести пропал 10 декабря 1943 года в ходе Киевской оборонительной операции, будучи капитаном, командиром 3-го батальона 4-го гвардейского танкового корпуса. Останки героя были обнаружены и преданы земле лишь в 2001 г.