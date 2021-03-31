Приштина, , 21:29 — REGNUM Министерство образования и науки Косово приняло постановление о том, что неделя с 5 по 11 апреля будет неучебной, сообщает 31 марта Telegrafi.

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Заседание на эту тему с участием родительского совета, представителей профсоюза работников сферы образования, директоров школ и Института общественного здравоохранения Косово прошло накануне, 30 марта.

Как сообщил представитель Объединенного профсоюза работников образования, науки и культуры Умер Умери, неделя отдыха будет считаться весенними каникулами.

Однако участники собрания подчеркнули, что в настоящий момент перерыв в работе необходим в связи с высокой нагрузкой учителей, работающих с группами учеников, дезинфекцией школ, а также для улучшения эпидемиологической обстановки в сфере образования в целом.

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