Москва, , 21:27 — REGNUM Ряд стран Африки и Латинской Америки, которые не способны погашать российские кредиты деньгами, могли бы расплачиваться по ним материальным способом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя отчет Всемирного банка, в котором Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых кредиторов развивающихся стран.

Эксперт отметил, что большинство стран Латинской Америки и Африки получали от России кредиты не в финансовой форме, а в виде материальной поддержки. Поэтому и возвращать их целесообразнее также в виде конкретных товаров.

«Возврат этих кредитов может быть произведен на основе формирования долгосрочной и устойчивой торговли между нашими странами, при том, что мы будем получать часть материальной продукции в виде подарков. Это может быть кофе, бананы, сырьевые товары, которые мы будем получать в качестве средств погашения долга. Или это может быть доля в совместных предприятиях», — заявил экономист.